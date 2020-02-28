عبد الله بوشهري يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الممثل الكويتي عبدالله بوشهري حقيقة إصابته بفيروس ​كورونا​، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير في الساعات الماضية بسبب تداول أخبار عن وضعه في الحجر الصحي، وأطل بوشهري في مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي توجه فيه بالشكر إلى كل الأشخاص الذين أرادوا الاطمئنان إلى صحته، وأعرب عن انزعاجه بسبب انتشار الكثير من الشائعات التي تشير إلى إصابته بالفيروس.

وطلب من متابعيه عدم تصديق كل ما يقال منبهاً إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الموثوق بها مثل وزارات الإعلام والصحة والداخلية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع وبعض الحسابات التي تتمتع بالمصداقية على مواقع التواصل.

وعلّق بالقول:"بدال لا تنشغلون بإشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤايروس الله يشافيهم و يعافينا جميعاً . أما اللي يسأل عني من باب محبة أقوله مشكور وما قصرت أنا حالياً في الفندق من وصلت ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف إشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه. أخيراً الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة". ‬