إبنة أحلام تسرق الأضواء من والدتها وتتمنى أن تصبح مثل والدها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سرقت لولوة إبنة الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري الأضواء منها وذلك بعد أن نشرت أحلام مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة إلى جانب والدها على هامش مشاركته في سباق للسيارات.

ولفتت لولوة أنظار المتابعين، خاصة في ردّها على أسئلة الصحافيين، مشيرةً إلى إنها ستكون رياضية مثل والدها مشيرة إلى أنها فرحت بفوزه.

وعلّقت أحلام على الفيديو بالقول:"ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الاول فخوره فيك".

كذلك نشرت أحلام فيديو آخر للحظة تسلم الهاجري كأس الفوز بمشاركة ابنته وعلقت: "تستاهل الناموس والمركز الأول صنع لك حبيبي ألف مبروك المركز الأول ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات والعودة".



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