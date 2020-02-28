تراند اليوم : نجيب ساويرس عن فيروس كورونا: قعدة البيت هتطول و الاقتصاد هيقع

سخر المهندس نجيب ساويرس من أنباء انتشار فيروس كورونا عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال المهندس نجيب ساويرس : على فكرة موضوع كورونا ده هيقلب غم ….لا سفر و لا سياحة … واقتصاد هينزل بره نتيجة توقف الانتاج و العطلة و حركة البيع و التصنيع هتتعب … و النسل هيزيد لان القعدة في البيت هتطول.

كشفت السلطات الصينية، يوم الخميس، مفاجأة بشأن الحالات التي تم علاجها من فيروس كورونا، وتوصلت إلى أن 14% من المرضى الذين تم شفاؤهم من الفيروس، عاد إليهم من جديد مرة أخرى في الاختبار الثاني بعد الشفاء.

وقال مسئول الصحة في مقاطعة قوانجدون الصينية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المرضى خرجوا من المستشفى بعد إجراء اختبارات سلبية للفيروس لكنهم مرضوا مرة أخرى في وقت لاحق.

Advertisements

وأضاف المسئول الصيني أن الايجابيات الثانوية لهذه الاختبارات تثير مخاوف بشأن موثوقية الاختبارات المستخدمة في الصين.

وجاءت تقارير من اليابان، أفادت أن هناك امرأة تبلغ من العمر 40 عاما تم إصابتها بالمرض مرة أخرى في الاختبارات الثانية.

وذكرت التقارير الصحية أن هذا الأمر دليل واضح على عدم شفاء مرضى الفيروس بشكل كامل في المرة الأولى.