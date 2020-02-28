تراند اليوم : محامية أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم تكشف تفاصيل أزمة جديدة

كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم عن أزمة جديدة تواجه القتيل، لعدم تمكن أسرته من نقله إلى داخل الأراضى السورية.

وكتبت رهاب البيطار عبر حسابها بموقع تويتر: “هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ‏ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق”.‏

وأوضحت رهاب أن تقرير الطب الشرعي في دائرة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان نيقولا منصور، وهم الآن في انتظار انتهاء الإجراءات لاستلام الجثة والتصريح بدفنها في سوريا.

فيما نشرت المحامية السورية رهاب البيطار فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكدت فيه أنها كمواطنة عربية لا تسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كانت نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي”.

وأوضح طبيب سوري يدعى بهاء شارك في التشريح الجديد لجثة قتيل فيلا نانسي عجرم أنه تم العثور على بقع زرقاء في الجسد تؤكد أن الشاب السوري ظل ملقيا على بطنه لفترة تجاوزت الساعتين، بينما الصور وقت الحادث أظهرت الجثمان ملقيا على جانبه.