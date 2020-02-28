إبنة أحلام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو للقاء أجري مع زوجها مبارك الهاجري على هامش مشاركته في سباق للسيارات.

وأعرب عن فرحه بالفوز وتحدث عن سعيه الدائم إلى أن يكون على أتم الاستعداد لخوض السباقات وأنه ما زال يتمتع باللياقة اللازمة.

وأكثر ما لفت الأنظار هو وقوف لولوة ابنته وابنة الفنانة الإماراتية أحلام إلى جانبه. ورداً على أسئلة المراسل قالت إنها ستكون رياضية مثل والدها مشيرة إلى أنها فرحت بفوزه.

وحقق الفيديو أكثر من 142 ألف مشاهدة وتعليقاً عليه كتبت الفنانة: "انشاء الله بنتي لولو تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول. مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الأول فخوره فيك". وابدى الكثيرون إعجابهم بحضور الفتاة مشيرين إلى أنها كبرت وأصبحت فتاة جميلة.

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كذلك نشرت الفنانة فيديو آخر للحظة تسلم الهاجري كأس الفوز بمشاركة ابنته وعلقت: "تستاهل الناموس والمركز الأول صنع لك حبيبي ألف مبروك المركز الأول ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات والعودة" مع هاشتاغ "دكار" محققة أكثر من 157 ألف مشاهدة.

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