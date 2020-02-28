شيرين عبد الوهاب تفتح قضية "العوانس" وتوضح مجدداً

القاهرة – لايف ستايل
قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب للمرة الأولى اعتذاراً صريحاُ عن كلمة "عوانس"، التي قالتها في حفلها الثاني ضمن فعاليات موسم الرياض نهائة العام الماضي.
وقالت بتأثر في لقاء مع برنامج the insider بالعربي: "لما قُلت كلمة عوانس وزعلت الناس، أنا دبحت نفسي، لأن أنا مهما عليت ومهما كنت فنانة كبيرة، مش لازم أجرح حد أو أي فئة خلقها ربنا على وجه الأرض".
وتابعت: "زي ما أنا ما بحب حد يأذيني بالكلام، أنا كمان ما ينفعش أسبب أذى لحد بالكلام".
وكانت النجمة المصرية تعرضت لحملة من الانتقادات القاسية بعدما قالت حينها: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس".
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