بسبب "حمزة مون بيبي" شقيقة دنيا بطمة تهاجم وتتهم بالكذب والتزوير

نشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" تعليقاً هاجمت من خلاله قناة "شوف تي في" المحلية.

واتهمتها بتزوير الحقائق وكتبت: "الزيف الذي استمرأته شوف تيفي إعلامياً. إعلام الغفلة وطيف من كذابي وتلفيق وتشويه صورة الفنان المغربي والمواطن المغربي لسنوات طويلة ما عاد ينطلي على الجمهور الذكي في ظل التقنيات الحديثة التي توثق وتدقق في كل شيء وتفضحه دون صراخ أو عويل".

وأضافت: "‏ما عادت تجدي مكائن البهتان التي تديرها "الصحافة الصفراء" وتعززها "ببغاوات" المدرج ينطبق عليهم مثل ‏يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته أولئك الذين جعلوا من أنفسهم صحافيين (فاشلين) ينشرون الأخبار الصفراء الكاذبة ليل نهار".

وتابعت: "‏جولة سريعة في وسائل التواصل الاجتماعي ستريكم العجب. شوف تيفي ولعبها مع عائله بطمة لمحاولة توجيه الناس لموضوع آخر واضح جداً. فبدل من أن يتكلم منبرهم عن الأحداث الحقيقية التي شهدتها القضية تحاول مسيرة هذه الصحافة تسخير الجريدة لمهاجمة بطمة من أجل إرضاء ولي نعمته. أين أنتم من المهزلة الأخلاقية التي حدثت أم أنكم لا ترون؟". وسألت أخيراً: " أين أخلاقيات المهنة؟ أين رقابة الإعلام؟" وأرفقت التعليق بهاشتاغ "مقاطعين شوف تيفي".

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