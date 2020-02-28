إبراهيم رضوان يكشف كواليس "البحر معشوقي" لـ"الكينج" وأحمد منيب

القاهرة – لايف ستايل كشف الشاعر إبراهيم رضوان عن أغنية نادرة من كلماته وألحان أحمد منيب، وغناء محمد منير، وذلك احتفالاً بالذكرى 22 لرحيل منيب. وقال الشاعر إبراهيم رضوان، في تصريحات خاصة: "الأغنية لحنها أحمد منيب؛ ليقدمها الفنان محمد منير ضمن ألبومه (وسط الدايرة)، وأجريت بروفاتها ولكن لم تُطرح رسميًا". وأضاف الشاعر: "وشهد الألبوم نفسه، طرح أغنية أخرى لي، وهي (الناس نامت) من ألحان عبدالعظيم عويضة، ومؤخرًا في اتصال لي مع محمد منير، منذ أيام وعدني بتنفيذها". Advertisements قد يهمك ايضاً: الموت يفجع محمد منير في شخص مقرب منه إلغاء حفل محمد منير ومصطفى شوقي في رأس السنة

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