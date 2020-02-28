تامر حسني يشعل حفل السعودية في وجود المطرب العالمي إكون

القاهرة – لايف ستايل
أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المطرب العالمي إكون.
وأشعل حسني، الحفل بأغانيه ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور في غنائها.
ونشر تامر، صور الحفل عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "مبروك لصناع هذا الحفل الأسطوري أضخم وأنجح حفلاتي في السعودية على الإطلاق، شكراً المخرج المبدع عادل سرحان ووحوش المسرح العربي المايسترو أحمد عصام وعباقرة هندسة الصوت ياسر أنور وأحمد عبدالقادر ومهندس الإضاءة المبهر فيليب، شكراً رجال أمن الحفل المحترمين وكامل فريق شركتي تي إتش بروداكشن وفرقتي الموسيقية الغالية، شكراً لكل الجماهير العظيمة الراقية الحبيبة بالمملكة السعودية وشكراً للنجم العالمي إيكون اللي نورني النهاردة على المسرح".
يذكر أن تامر حسني، يستعد لإحياء حفل غنائي بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة 6 مارس المُقبل.
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