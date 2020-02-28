إيراد "بعلم الوصول" يقترب من 23 ألف جنيه في يومين

بدأ فيلم "بعلم الوصول" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد طرحه أول أمس الأربعاء 26 فبراير في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الثاني، إيراد قُدر بـ12 ألفًا و795 جنيهًا، ليصل إجمالي مع حققه في يومين 22 ألفًا و942 جنيهًا.

"بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، بسنت شوقي، رفل، لبنى ونس، ومحمد سرحان.

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام، شارك الفيلم من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي، وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

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