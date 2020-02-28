بالفيديو| محامي أحمد عز يكشف تطورات قضيته مع شقيقة زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان أحمد عز، عن قضية نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، مع موكله، مؤكدًا أنه تم التعدي عليه وهو ما يوضحه الفيديو والتسجيل الصوتي المرفق بالقضية التي عُرفت إعلاميًا بـ"خناقة العلمين".

وقال "عبدالعزيز"، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن النطق بالحكم تأجل لجلسة 31 مارس المُقبل، موضحًا: "امتلك أدلة تثبت براءة أحمد عز من تهمة التعدي على شقيقة الفنانة، والعكس ما حصل، فالحقيقة هي أن عز كان متواجدًا في أحد مطاعم فندق العلمين لإجراء حوار صحفي، وفوجئ بتعدي شقيقة زينة عليه بالسب والضرب، وكل ما فعله عز إنه ذهب لتحرير محضر ضدها".

وأضاف محامي الفنان، أنه تم الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، واستحالة وقوع الجريمة كما أثبتتها الأوراق، وانتفاء أركان الجريمتين سب والضرب.

وتعود أحداث الواقعة إلى أغسطس 2019، بأحد فنادق العلمين، وتم تقديم كل الأطراف كمتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"خناقة العلمين".