شيري عادل تشاهد "علاء الدين".. ومجدي الهواري: نورتينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاهدت الفنانة شيري عادل، مساء أمس الخميس 27 فبراير، عرض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، على مسرح كايرو شو.

ونشر المخرج مجدي الهواري، صورة تجمعه بشيري وعدد من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة، معلقًا "الحمد لله ليلة عرض لذيذة.. نورتينا يا شيري".

جدير بالذكر أن مسرحية "علاء الدين"، تم افتتاحها في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها الفنانة تارا عماد، الفنان سامي مغاوري، والفنان هشام إسماعيل.