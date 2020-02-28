الموجي الصغير عن شقيقته: حالتها ميؤوس منها.. يا رب نجيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الموسيقار الموجي الصغير عن أخر تطورات حالة شقيقته ألحان الصحية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب الموجي "أختي ألحان حالتها ميؤوس منها يا رب نجيها، معقولة حاننقص وحاتحرم منك، ماتسيبنيش يا ألحان أنا محتاج لحضنك وقلبك جنبي يا رب مد إيدك بالشفا عليها وانقذها ياااارب".

ودخلت ألحان، كريمة الموسيقار محمد الموجي، الرعاية المركزة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، منذ 15 يوما، وتمر بحالة صحية حرجة نتيجة معاناتها من ورم في المخ، وهي الابنة الكبرى للموسيقار الراحل، وشقيقة الموجي الصغير، والموزع الموسيقي يحيى الموجي.

ألحان، أيضا، أرملة الشاعر الراحل رضا أمين الذي كتب لها أغاني عديدة، ومنها "علمني هواك" للفنان عمرو دياب.