"مقدرش أصاحب" لسيف زهران تتجاوز الـ28 ألف مشاهدة على يوتيوب

تجاوز فيديو كليب أغنية "مقدرش أصاحب" للفنان الشاب سيف زهران، حاجز الـ28 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ظهر خلال الكليب عدد كبير من النجوم، بينهم
يذكر أن الفنان الشاب سيف زهران هو أحد نجوم السوشيال الميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث استطاع بطريقته المختلفة التي تتحدث بشكل خاص حول علاقات الشباب والفتيات ولكن بطريقة ساخرة.
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