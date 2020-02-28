تفاصيل وموعد حفل يارا بالإمارات

تستعد الفنانة يارا لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح المجاز بالشارقة في مدينة الإمارات، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 27 من شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم،

بالإضافة إلى تقديمها مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها: "ما بعرف، بيت حبيبي، توصي في، خدني معك، معذبني الهوى، صدفة، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن كانت طرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرًا أغنية "ارتكبت" باللهجة الخليجية بطريقة الفيديو كليب عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان يوم، توزيع الموسيقي Jezo، ميكساج وماستر على الأمير، تريات سعيد كمال، جيتارات شريف فهمى.