بـ"الكالونا".. أحمد فلوكس يكشف عن مرضه

كشف الفنان أحمد فلوكس عن مرضه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
ونشر "فلكوس" صورة ومقطع فيديو ظهر خلالهما واضعًا المحاليل في أحد المستشفيات الخاصة،وعلق على المنشور قائلًا: "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".
ويذكر أن يستعد الفنان أحمد فلوكس لعرض مسلسل إذاعي بعنوان "طلقني شكرًا" ويعتبر أول عمل يجمعه بالفنانة هنا شيحة بعد إعلان إنفصلاهم، ومن المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
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