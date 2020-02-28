محمد الدوسري يطرح ديوان "عنوانك الأخير" خلال أيام

يطرح المؤلف والكاتب محمد الدوسري ديوانه الجديد "عنوانك الأخير" خلال أيام بعد ترجمته إلي اللغة الإنجليزية والذي يتم تسويقه في أرجاء الوطن العربي ويحتوي الديوان علي أبيات شعرية تخص المجتمع العربي ومحاكاة طبائعه وأفكاره العصرية بشرح سلسل ومعبر بعيدا عن الرومانسيات الذي تميز بها في الآونة الأخيرة. المجتمع العربي ومحاكاة طبائعه وأفكاره العصرية بشرح سلسل ومعبر بعيدا عن الرومانسيات الذي تميز بها في الآونة الأخيرة.

ويشار أن هذا الديوان ضمن سلسلة من المؤلفات التي ستحظي بدعم من رجال الأعمال الذين يستثمرون في توزيع الديوان في أرجاء الوطن العربي والبيوت الثقافية ذو الخبرات والكفاءات المعاصرة للديوان خاصة أن ديوانه الأخير حظي بنفس الدعم في سابقة هي الأولي من نوعها. سلسلة من المؤلفات التي ستحظي بدعم من رجال الأعمال الذين يستثمرون في توزيع الديوان في أرجاء الوطن العربي والبيوت الثقافية ذو الخبرات والكفاءات المعاصرة للديوان خاصة أن ديوانه الأخير حظي بنفس الدعم في سابقة هي الأولي من نوعها.

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