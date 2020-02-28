تراند اليوم : الاحد…سهرة مع الكلارينت لهدى حسنى بأوبرا الاسكندرية

الإسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر حفلا فنيا مساء الاحد المقبل الموافق الاول من مارس لعازفة الكلارينت / هدى حسنى وفرقتها وذلك بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من اجمل الالحان منها فيها حاجة حلوة..قلبى دليلى..انا بعشق البحر..ان راح منك يا عين..اطلب عنيه..حلوة يا بلدى..الدنيا ربيع..ال جانى بعد يومين .بالاضافة الى ميدلى لالحان كل من الفنان محمد عبد الوهاب..و الفنانة فيروز.

كما يشارك بالحفل الفنان محمد الخولى بمجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل منها لأمش اما اللى ابكى..فين طريقك..حاجة غريبة..التوبة.

يذكر ان هدى حسنى تخرجت من المعهد العالى الكونسرفتوار فى عام 1998 وحصلت على درجتى الماجستير والدكتوراة وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية والعالمية منها مهرجان دبى..مهرجان بعلبك..مهرجان جرش ..وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا