معتصم النهار يوجه رسالة لجمهوره: “انتو أساس النجاح”

متابعة بتجــــــــــرد: ينشغل النجم السوري معتصم النهار بتصوير مشاهده في مسلسلي “أوّل مرّة” و”أسود فاتح” اللذين سيخوض بهما سباق دراما رمضان للعام 2020 الحالي.

وأطلّ معتصم على الجمهور بصورة جديدة له نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستجرام”، وأرفقها برسالة إلى جمهوره جاء فيها: “صباح الخير لأحلى ناس، صباح الخير لأطيب قلوب، صباح الخير للفانز الغالين ولكل صفحات الفانز الداعمين طول الوقت.. بحبكن كتير أنتو أساس النجاح”.

تجدر الإشارة إلى أنه يعرض حالياً للنجم معتصم النهار مسلسل “ما فيي” ويحقق نجاحاً كبيراً في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.

يشارك في بطولة مسلسل “ما فيي” إلى جانب معتصم النهار، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم فاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.