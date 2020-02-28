ميشال حوراني بطل الأدوار الصعبة

انتهى الممثل ميشال حوراني من تصوير مسلسل “راحو” للكاتبة كلوديا مرشليان من انتاج وإخراج نديم مهنا NM PRO، حيث يؤدي دور “سلام” احدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

يعتبر ميشال حوراني دوره تحدٍ جديد له كممثل لا يخاف تجسيد شخصيات مختلفة ومركبة جديدة في مسيرته وقد تطلب منه تحضيرًا خاصًا على الصعيد النفسي والفكري لتجسيد حالات الشخصية المختلفة وصراعاتها الداخلية والخارجية.

يضم المسلسل وجوهًا كثيرة منها كارين رزق الله، بديع ابو شقرا، مجدي مشموشي، برناديت حديب، بريجيت ياغي وغيرهم.

من جهة اخرى، شارك “حوراني” في تقديم حفل Night to Shine “ليلة حلم” العالمية بنسختها العربية بعد ان تم اختياره الى جانب الممثلة هند باز من قبل مركز SKILD المنظم للحفل الذي يعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وجاء اختيار حوراني لالتزامه المستمر القضايا الانسانية والاجتماعي.