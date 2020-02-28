شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى للنجم العالمى "إكون" بعد حفله فى جدة: نورتني يا معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسني متابعيه بصورة مع النجم العالمى أكون، خلال حفله الذى أقيم أمس فى مدينة جدة السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، معلقا عليها عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :" نورتني يا معلم إكون".

وفى سياق آخر على جانب آخر يستعد تامر حسني لإحياء حفلا غنائياً بمجرد عودته الى القاهرة وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمى تراثنا" ويعود دخله لأحد الجمعيات الخيرية لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث بمنظفة اليونسكو العالمية.

يذكر أن النجم تامر حسنى استأنف تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا"، بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وسوسن بدر، وعدد آخر من الشباب.

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وتدور قصة فيلم "مش انا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويعرض حالياً لتامر حسنى فيلم "الفلوس" محققا نجاحاً كبيراً في السينمات، وتخطت ايراداته 54 مليون جنيه منذ طرحه، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.