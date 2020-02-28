شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء "إيمى طلعت زكريا" لوالدها الفنان الراحل يوم الجمعة.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة الشابة إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على التعبير عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، صورة جديدة لوالدها مع تعليق ترثيه من خلاله، ودعاء له بالرحمة والسلام على روحه.

وقالت إيمى، فى تعليقها على صورة والدها الراحل: "أبى.. عليك السلام فى قبرك يا غائبى.. عليك الرحمة التى تنام معك طويلا.. عليك الأمان إلى يوم يبعثون.. إلى اللقاء حتى نلتقى لقاء ليس بعده فراق.. فى الجنة يا طيب.. الدعاء لأبى وأمواتنا جميعًا".





وفى يناير الماضى، قد نشرت إيمى، أيضًا، صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت عليها قائلة: "إليك يا أبى إليك يا سندى فى هذه الحياة، إليك يا من زرعت فى طموحاً صار يدفعنى نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبى".

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يشار إلى أن الفنان الكوميدى طلعت زكريا، توفى يوم 8 أكتوبر الماضى، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا فى الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.