شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا.. عبد الله بو شهرى: ادعوا للمصابين ربنا يشفيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الفنان الكويتي عبد الله بوشهري عن صمته وقرر الرد على الاخبار المتداولة عن اكتشاف إصابته بفيروس كورونا أثناء الكشف عليه بالحجر الصحي فور عودته من زيارته الأخيرة إلى إيران، مؤكدا أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة ومجرد إشاعة.

وكتب بو شهري عبر حسابه بموقع "تويتر" :" إلى البعض بدال لا تنشغلون باشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤايروس الله يشافيهم و يعافينا جميعاً ",

وتابع :"أما اللي يسأل عني من باب محبة أقول له مشكور وما قصرت أنا حالياً في الفندق، ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف الشائعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".

وأختتم تغريدته قائلا :"أخيرا .. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة".

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عبد الله بو شهري

وكان الفنان الكويتي عبدالله بو شهري قد زار إيران مؤخرا، إلا أن تفشي فيروس "كورونا" بها خلال الأيام الماضية عجّل أمر عودته إلى بلاده الكويت، على اعتبار أنه ذو أصول إيرانية، وهو ما اضطره لدخول الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها.

ونشر حساب "المجلس" عبر موقع "تويتر"، وهو حساب حكومي كويتي خاص بنشر كل ما يخص المواطن الكويتي، صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدى الكمامة في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس "كورونا"، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.