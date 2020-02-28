هلع في العائلة الملكية على الأميرين جورج وشارلوت بسبب “كورونا”

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 11:54 صباحاً - يخيّم فايروس ​كورونا​ حالياً على جميع أنحاء العالم، ولا أحد يسلم منه إذ سادت حالة من الهلع الشديد داخل العائلة الملكية البريطانية بعد أن تم عزل التلاميذ في مدرسة ​الأمير جورج​ و​الأميرة شارلوت​.

وجاء ذلك بعد أن تمّ إرسال أربعة تلاميذ من مدرسة جورج وشارلوت “توماس باترسي” في لندن إلى منازلهم من أجل عزلهم الذاتي في انتظار نتائج اختبار فيروس كورونا.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية، أنه في حال أتت نتائج الإختبار إيجابية، وكان أي من هؤلاء الطلاب مصاب بالفيروس، فإنه من المحتمل أن يكون قد أصاب غيره من الطلاب، ولهذا تعيش العائلة الملكية هلعاً شديداً على الأميرين.

ونقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية عن متحدث باسم المدرسة قوله: “مثل جميع المدارس، فإننا نتعامل بجدية شديدة مع المخاطر المحتملة المتعلقة بانتشار فيروس Covid-19 وتحقيقا لهذه الغاية، نتبع تعليمات الحكومة بشأن الوقاية من العدوى وإدارة الحالات التي يشتبه بها من خلال تعرض بعض الموظفين أو الطلاب للفيروس أو ظهور أي أعراض عليهم”.

وأضاف:”لدينا حاليا عدد صغير جدا من الطلاب الذين تم تقييمهم وهؤلاء الأفراد حاليا، وفقًا لمجلس الحكومة، يظلون في منازلهم في انتظار تلقي نتائج اختباراتهم”.

وتابع: “تم إبلاغ جميع أولياء الأمور وحافظنا على اتصال منتظم مع المرتبطين بالمدرسة لضمان مشاركة المجالس وتعميم المعلومات المهمة”، وأضاف: “بالطبع، سوف نحافظ على سرية الموظفين والطلاب، ولن نعلق على حالات محددة”.