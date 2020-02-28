شاهد.. عبد الله بوشهري يعلن نتيجة التحاليل التي أجريت له ويوضح حقيقة إصابته بـ “كورونا”

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 11:54 صباحاً - رد الممثل الإيراني المقيم في الكويت عبد الله بوشهري، على الشائعات المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه قرر الخروج والحديث لأن كل يوم تتردد إشاعة جديدة عنه.

وقال “بوشهري” في مقطع فيديو نشره على “تويتر”: كل يوم يطلع عني إشاعة جديدة، فقلت لازم أطلع أرد على الإشاعات، الإشاعة الأولى إن عبد الله بوشهري طلع من المطار على البيت ويمارس حياته بشكل طبيعي، والثانية إن عبد الله بو شهري ذهب مع المسافرين للفندق ولكنه ما نام للفندق ورجع للبيت.

وأوضح أن وزير الصحة صرح بأن عبد الله بو شهري متواجد في الفندق، وملتزم بكل الفحوصات، وأنه ما هيطلع من الفندق إلا بعد الاختبارات الـ ١٤، مشيرا إلى أن الأطباء بالفعل فحصوه واكتشف أنه سليم ولا يوجد عليه أية أعراض.

وأضاف “بوشهري” أن الشائعة التي جعلته يظهر على السوشيال ميديا، هو ما روجه البعض بأنه مصاب بـ “كورونا”، متابعا: “أنا الحمد لله مافيني شيء، والناس اللي فيهم كورونا واللي كانوا معانا في الطائرة ذهبوا لمستشفى جابر المختص بعلاجهم”.