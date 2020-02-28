شاهدوا.. شقيق الفنان الراحل “هيثم أحمد زكي” يخرج عن صمته باتهام مثير للجدل: “مصر سترى ما سأفعله”

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 11:54 صباحاً - ردّ أخو الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، على الاتهامات المثيرة للجدل التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة، بشأن التفريط في مقتنيات الفنان الراحل أحمد ذكي، وكذلك مكتبه. واستنكر “رامي” الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، ما تردد من اتهامات تشكك في نواياه، مشددًا أنه لن يفرط في مقتنيات الراحل أحمد زكي، متابعًا: “لم أقم في حياتي ببيع أي شيء يخص أحمد زكي، ولن أبيع في حياتي أي شيء يخصه”.



وأفصح “رامي” عن أنه بصدد افتتاح متحف يضم كل مقتنيات أحمد زكي، قائلًا: “مصر سترى ما الذي سأفعله لأحمد زكي. يشار إلى أن الممثلة السورية رغدة، ظهرت في برنامج “التاسعة مساء”، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقالت إن رامى شقيق هيثم من الأم، ولا يعرف شيئا عن أحمد زكي، ولم يكن لديه أي صلة تواصل معه، كما أنه كان يعيش في لندن، وعرف بالصدفة أن شقيقه هيثم توفى، ليرد عليها فيما بعد بقوله: ” لا أحد يعلم علاقتي بهيثم أحمد زكي سواي، أنا كنت علي تواصل مع هيثم، ومدير أعماله يشهد علي هذا، وأنا أكثر شخص حزين على رحيله، وكنت أتمنى أن يصبح أعظم ممثل في العالم”.