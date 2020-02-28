وصلة غزل بين اليسا وياسمين صبري: “سيدتي الجميلة” و “ملكتنا”

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 11:54 صباحاً - وصلة غزل جمعت بين الفنانتين اللبنانية اليسا و المصرية ياسمين صبرى على تويتر بعد أن عبرت الأخيرة عن انتظارها لألبوم الفنانة اللبنانية إليسا.
البداية كانت بتغريدة لإليسا عبر تويتر، قالت فيها :” من متحمس للألبوم الجديد؟”، لترد عليها ياسمين صبرى قائلة :”أنا”، لترد عليها إليسا مرة أخرى :”سيدتى الجميلة” لترد عليها ياسمين صبري: “ملكتنا”.
يذكر ان اليسا انتهت من تسجيل أغنيتها الجديد “بنحب الحياة” من البومها الجديد، بالتعاون مع المنتج الفني نصر محروس، وأمير محروس وألحان محمد رحيم.
كما انتهت اليسا منذ أيام من تصوير أغنيتها الجديدة “عظيمة”، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم.
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