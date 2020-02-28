نوال الزغبي عرضة للانتقادات والجمهور يذكرها بمبادرة ميريام فارس

متابعة بتجــــــــرد: لم تمرّ تصريحات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال حلولها ضيفةً على برنامج “منا وجر” عبر شاشة “ام تي في”، حول استعدادها لإحياء حفل خيري يعود ريع أرباحه لمساعدة العائلات المحتاجة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، على خير.

نوال تلقت انتقادات واسعة حول هذا التصريح، خاصة أنها قالت أنها لا تستطيع تنظيم حفل بنفسها لهذا الغرض، وأضافت أنه في حال تمت دعوتها للقيام بمبادرة كهذه فهي مستعدة للتبرع بأجرها من أجل المساهمة في مساعدة المحتاجين.

كلام نوال الزغبي كان له ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أشار عدد كبير من المغردين إلى أن هذه الخطوة لا تحتاج لجهة منظمة، وباستطاعة نوال التبرع بأجرها في أي حفل تحييه حتى لو كان خارج لبنان لمساعدة أبناء بلدها، تماماً كما فعلت مواطنتها، الفنانة ميريام فارس في أوّل حفل لها بعد إندلاع ثورة ١٧ تشرين بالمملكة العربية السعودية.

وكانت ميريام فارس قد تبرعت في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، بأجرها كاملاً في حفلها الجماهيري الأوّل في “موسم الرياض” بالسعودية لمساعدة العائلات المحتاجة في لبنان.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي كانت عرضة لانتقادات الجمهور في الفترة الماضية بعد رفضها قبول تحدّي برنامج “نحنا مندفع” عبر أثير إذاعة “صوت الغد”، والذي يهدف لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة.