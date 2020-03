تامر حسني وأكون معاً في السعودية.. واللغة العربية تجمعهما مجدداً

متابعة بتجـــــــــرد: استضاف النجم المصري تامر حسني، الفنان آكون في حفله ضمن فعاليات “مهرجان JTTX الموسيقي” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وقدّم آكون مع تامر حسني أغنيتهما الشهيرة Welcome To The Life على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تامر حسني نشر عبر حسابه في موقع “إنستجرام” صورة تجمعه مع آكون على المسرح وأرفقها بتعليق جاء فيه: “نورتني يا معلم إكون”، وبدوره أعاد آكون نشر الصورة وردّ على تامر حسني مستخدماً اللغة العربية فكتب: “دا نورك إنت يا تيمو يا سيد المعلمين”.

أغنية Welcome To The Life صدرت في شهر آب/أغسطس من عام 2014، وحققت حينها نجاحاً كبيراً خاصةً أن تامر حسني قام فيها بتعليم Akon النطق بالعربية، فغنى الأخير مقطاً كاملاً باللغة العربية، يقول فيه: “إحساسي يبكي أول ما أنا شوفتك دبحني”.