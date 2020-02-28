“أبل” تمنع “أشرار السينما” من استخدام “آيفون”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف موقع “إنبوت” أن عملاقة صناعة التكنولوجيا والهواتف المحمولة الأميركية “أبل” قررت للمرة الأولى منع ظهور هواتفها “آيفون” في أيدي الشخصيات الشريرة في الأفلام السينمائية.

ونقل الموقع التقني، عن المخرج السينمائي ريان جونسون، قوله إن شركة أبل، قررت منع ظهور هواتفها آيفون في أيدي الشخصيات الشريرة في الأفلام، حرصا على صورتها وعلامتها التجارية، لافتا إلى أن ظهور هاتف آيفون في يد إحدى شخصيات الأفلام على الشاشة قد يكشف ماهية الشخصية قبل إصدار الفيلم.

ولفت المخرج الأميركي إلى أن الشركة تسمح باستخدام هواتفها في الأفلام، ولكن لا يمكن للأشرار الإمساك بهواتف آيفون أمام الكاميرا.

وأوضح الموقع أن تصريحات جونسون جاءت في سياق حديثه عن فيلمه الأخير Knives Out، الذي ظهرت فيه الممثلة جيمي لي كورتيس، وهي تحمل هاتف آيفون، وهو ما تسبب في تمكن المشاهدين من معرفة توجه شخصيتها قبل إصدار الفيلم.