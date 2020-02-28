جمال ابنة نادين نسيب نجيم في الصورة الأكثر وضوحاً.. نسخة من والدتها؟

متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جديدة لها برفقة ابنتها.

وبدا أنها التقطت خلال الاحتفال بعيد ميلاد الصغيرة. وظهرت نادين في الصورة وهي تمسك بيد الطفلة التي ظهر وجهها بشكل واضح جداً للمرة الأولى.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها لافتين إلى أنها تكاد تكون نسخة من والدتها. وتوجهت الانظار أيضاً إلى ملابسها حيث اعتمدت إطلالة كاملة بالأسود شبيهة بإطلالة والدتها إلى حد كبير.

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وحققت الصورة في ساعات قليلة أكثر من 300 ألف إعجاب. ويشار إلى أن نادين أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع فيديو سجل في المناسبة نفسها وهي ترقص حاملة ابنها جوفاني بطريقة عفوية وتفاعل معها أكثر من مليون و400 ألف متابع.

على صعيد آخر، تصوّر نادين نجيم حالياً مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي ستخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.