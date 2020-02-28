بيرين سات: “عامي هذا كان الأصعب على الإطلاق”

متابعة بتجـــــــــرد: أكملت الممثلة التركية بيرين سات عامها الـ 36، وأشارت في تغريدة الى أنّ عامها الفائت لم يكن بالعام السهل أبداً.

وكتبت: “يا له من عام… أصعب عام على الإطلاق… عندما توافق أن تصبح مادة مظلمة في نقطة، فأنت قريب من التلاشي الأعظم، أو أنت مجرد حلم من أحلام اليقظة، وليس لديك أي خطأ، كنت حرفياً على بعد 3 أقدام، لقد دخلت في كهف مظلم، بدأت في خيالي أكتب الأغاني وأرسم وأرقص وأعزف على بيانو، كدت انفجر وأنا أتامل”.

وأضافت: “لقد غفوت، لقد عملت بجد وأصبحت قاسية بعد أن كنت هشة. أوافق على أنه لا يوجد شيء اسمه الجنون، ولكن هناك مجالات مختلفة إذا حاولت الفهم. تقلبات الحياة أكثر منطقية الآن. واصبحت مستعدة لها. يا له من عيد ميلاد”.