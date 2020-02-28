ليدي غاغا تعود بأغنية جديدة وتحطّم الأرقام القياسية

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية ليدي غاغا عبر موقع “يوتيوب” والمنصات الموسيقية العالمية، أغنية جديدة بعنوان Stupid Love. وحصدت الأغنية على أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعتين فقط على إطلاقها. وتصدّر هاشتاغ الأغنية “Stupid Love” قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في عدد كبير من بلدان العالم.

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