نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على تامر حسني يشعل الأجواء بحفل أسطوري في جدة مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيراً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “مهرجان JTTX الموسيقي” بمدينة جدة مساء 27 شباط/فبراير الجاري.

الحفل حضره الآلاف من محبّي نجم الجيل، فقدّم لهم مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها أغنية “حلو المكان” التي ردّد الحضور مغه كلماتها عن ظهر غيب.

كما قدّم تامر حسني أغنية “Welcome To The Life” بمشاركة الفنان العالمية Akon وسط أجواء أكثر من رائعة أشعلت حماس الجمهور الذي ملأ أرجاء المكان بموجات تصفيق متواصلة.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني في الحفل كان استثنائياً، فهتفوا باسمه تعبيراً عن محبّتهم الكبيرة له وسعادتهم بتواجده معهم.

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تامر حسني شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات من الحفل الذي وصفه بـ”الأسطوري” وأرفقها بتعليق شكر من خلاله القائمين على هذه السهرة: “مبروك لصناع هذا الحفل الأسطوري أضخم و أنجح حفلاتي في السعوديه على الإطلاق أ/حمزه ناصر المنظم الراقي ( شركة فور إم ) شركة ( إنترو ) المبهره الخاصه بالمسرح و شركة تي إتش إي تيكنولوچي م / عماد نبيل المبدع شركة أمازون أ/ ياسر الحريري المبدع شكراً سنترال ستوديو أداء فوق الرائع”.

وتابع: “شكراً المخرج المبدع عادل سرحان ووحوش المسرح العربي المايسترو احمد عصام وعباقرة هندسة الصوت ياسر أنور -احمد عبد القادر ومهندس الإضاءه المبهر فيليب – شكراً رجال أمن الحفل المحترمين وكامل فريق شركتي تي إتش بروداكشن وفرقتي الموسيقيه الغاليه شكراً لكل الجماهير العظيمه الراقيه الحبيبه بالمملكه السعوديه و شكراً للنجم العالمي إيكون اللي نورني النهارده على المسرح”.

من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تحقيق فيلمه الجديد “الفلوس” أعلى إيرادات في السينما المصرية والعربية.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.