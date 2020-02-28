الفيفا يصدم تشيلسي بلائحة جديدة

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جياني إنفانتينو
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطوات جديدة ضد بعض الأندية التي تستحوذ على عدد هائل من اللاعبين دون إشراكهم مع الفريق الأول.
وسنّ الفيفا خلال اجتماع عُقد في مدينة "زيوريخ" السويسرية، ضم عدد من ممثلي الأندية والدوريات والاتحادات المحلية، تعديلات جديدة على لوائحه بشأن الإعارات.
وقرر الفيفا الحد من عدد الإعارات المسموحة بها للأندية، بعدما تبين وجود أندية تعير عددا غير محدود من اللاعبين لمختلف أنحاء العالم.
وفرض الاتحاد الدولي عدة قيود على نظام الإعارات بداية من يوليو/تموز 2020، تتعلق باللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما.
وتنص اللائحة الجديدة على السماح لكل ناد بإعارة أو استعارة 8 لاعبين فقط في موسم 2020-2021، على أن يتم تقليص العدد إلى 6 لاعبين فقط في الموسم التالي.
كما تقرر منع تبادل أكثر من 3 لاعبين معارين بين ناديين فيما بينهما، وألزم الفيفا الاتحادات المحلية بتطبيق النظام الجديد في غضون 3 سنوات.
ومن المتوقع أن تلقي هذه التعديلات بظلالها على مستقبل عدد هائل من اللاعبين بنادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يملك جيشا من المعارين لمختلف فرق أوروبا.
ويملك النادي اللندني 12 لاعبا معارا في الوقت الراهن، ممن تجاوزوا حاجز الـ22 عاما، 9 منهم خارج إنجلترا، وهو أكثر من الحد المسموح به بداية من الموسم المقبل.
كما سيتأثر نادي أتالانتا الإيطالي باللائحة الجديدة، إذ يمتلك 22 لاعبا فوق سن الـ22 عاما، معارين لأندية أخرى بمختلف أنحاء العالم.
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