أحمد فهمي يكشف حقيقة خلافه مع معتصم النهار ويوجه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان المصري أحمد فهمي وجود أي خلاف مع الممثل السوري معتصم النهار بشأن بطولة مسلسلهما الجديد "أسود فاتح".

ورد فهمي على الأنباء التي تداولتها المواقع الإخبارية ،حول مزاعم هجوم شنه على معتصم النهار لاستيائه من تجاهل الممثل السوري لذكر اسمه كبطل للمسلسل، خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.

ونشر أحمد فهمي صورة تجمعه بمعتصم النهار من كواليس تصوير المسلسل، وأرفقها بتعليق عبر حسابه بموقع "إنستغرام" كتب فيه: "مش قادر اصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة.. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم".

وتابع الفنان المصري: "أنا ومعتصم أكتر من إخوات والصداقة التي بيننا أكبر بكثير من أي حقد وشائعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح"، ثم نشر فهمي صورة أخرى تجمعه بالنهار وعلق عليها بقوله: "أخويا وصديقي الغالي".

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وكانت العديد من المواقع قد تداولت تغريدة للفنان أحمد فهمي وادّعت أنه وجهها إلى معتصم النهار، ثم حذفها، وجاء فيها: "وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلا؟ حركات رخيصة أوي"، وذلك بعد ظهور معتصم النهار في برنامج للحديث عن مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وذكر أسماء أبطال المسلسل دون ذكره اسم أحمد فهمي الذي يقوم ببطولة المسلسل المصري أمام هيفاء وهبي.

يذكر أن معتصم النهار كان قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" تفاصيل شخصيته في مسلسل أسود فاتح، إذ قال: "شخصيتي في أسود فاتح ليست كبيرة وأظهر كضيف للحلقة 16 من المسلسل"، وأكد النهار أنه سيقوم بالبطولة المطلقة في مسلسل "من الآخر"، الذي سيعرض خلال رمضان 2020، وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان، في حين تولى الكتابة إياد أبو الشامات، أما الإخراج فلشارل شلالا، إذ سيلعب دور البطولة إلى جانب كل من الممثلتين ريتا حرب، سينتيا صموئيل، وكوكبة من الممثلين المخضرمين.

مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه في الموسم ‏الرمضاني 2020، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل، وﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال وشريف يسري، وبطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، ونبيل نور الدين، وشريف سلامة، وصبري فواز.