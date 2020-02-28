أحمد فلوكس ينقل للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقل الفنان المصري أحمد فلوكس لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة صباح اليوم الجمعة.

ونشر فلوكس صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستغرام، وعلق قائلاً :"تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت علي الحي الذي لا يموت.. اصرف عن الوباء.. بلطفك يا لطيف إنك علي كل شيء قدير".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة متمنين له الشفاء العاجل، وجاءت التعليقات "ألف سلامة يا فنان.. حاسب لتكون كورونا إعمل تحاليل كويسة.. سلامتك يا أحمد ربنا يقومك بالسلامة".

وكانت محكمة مصرية، قضت بالحبس عامين ضد شقيقة الفنان أحمد فلوكس، بعد تقدمه ببلاغ للأجهزة المعنية بسرقة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وجاء حكم محكمة جنح الدقي بالعاصمة القاهرة، بعدما تبين قيام ”يسر فاروق توفيق صالح“، شقيقة الفنان بسرقة حسابه، وتغيير الصورة الشخصية له، وتوجيه تهمة الإزعاج العام للسلطات.

كما قضت المحكمة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ”قرابة 320 دولار“ لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب الخاص بشقيقها.

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وكان الفنان المصري أحمد فلوكس، تسبب في حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ أعلن لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" أنه رغب في الزواج من إحدى الفتيات، وتقدم لها بشكل رسمي بعدما رأى أنها من عائلة جيدة، إلا أنها فاجأته بشرط أن يكون الزواج عرفيا.

وكتب أحمد فلوكس، 3 منشورات تباعًا على حسابه الخاص تناول فيها تفاصيل عن هذه الفتاة، إلا أنه لم يفصح عن اسمها موضحًا أنها لا تشرب الخمر، واعدًا الجمهور بالإفصاح عن اسمها اليوم لأن ما رآه منها جعله يقول: "دي فاكرة نفسها هيفاء وهبي".

وكتب أحمد فلوكس قائلًا: "روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي"، وأضاف في المنشور الثاني: "قالتلك محترمة جدًا وبنت عيلة وأصول ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم، تعرف ربنا جدًا وتعرف طوب الأرض".

واختتم أحمد فلوكس، بمنشوره الثالث قائلا: "هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي".

ومع حالة الجدل التي تسببت فيها هذه المنشورات، اضطر معها أحمد فلوكس أن يُغلق حسابه على "فيسبوك"، وهو ما ترك وراءه حالة من التساؤلات والغموض بسبب تلك المنشورات، ومن قصد بها.