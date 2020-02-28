مايك تايسون ينفي شائعة العرض لزواج ابنته

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""الخليج 365"" من بيروت: خرج النجم الأميركي الملقب بالرجل الحديدي، مايك تايسون عن صمته لينفي الشائعة المسيئة لعائلته حول عرضٍ مزعوم قدمه بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمن يوافق على الزواج من ابنته الكبرى العزباء ميكي التي بلغت من العمر 30 عاماً.

وفيما انتشر الخبر بسرعة بسبب تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي مرفقاً بصورها مع الإعلان عن العرض، تدخل "تايسون" ليعبّر عن مدى أسفه جرّاء هذه الشائعة المؤذية نفسياً له ولابنته ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعر العائلة والتوقف عن تداولها.

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