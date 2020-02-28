شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك وخافيير باردم وإيلى فانينج فى عرض فيلم The Roads Not Taken والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان برلين السينمائى عرض فيلم The Roads Not Taken، وحضر العرض النجمة سلمى حايك وإيلى فانينج وخافير بارديم، وكان مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ 70 منحت المخرجة والكاتبة الألمانية أولريك أوتنجر كاميرا برلينالى تكريما لمشوارها الفنى الممتد، وهى الجائزة التى منحها المهرجان من قبل للناقد المصرى الكبير سمير فريد فى دورة المهرجان الـ 67 والتى أقيمت عام 2017.

من جانب آخر يشهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالى ماتيو غارونى ويدور عن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلى طفل حقيقى.

الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي و روكو باباليو و ماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي و دافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو و جيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.

وكان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبى الفخرية لإنجاز العمر.

آخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

وكان مهرجان برلين أعلن عن مشاركة المخرجة هالة لطفي كعضو لجنة تحكيم First Feature Award.