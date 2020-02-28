شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم النجم العالمى ستيفن سيجال بـ314 ألف دولار بسبب عملة بيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرم الممثل العالمى ستيفن سيجال بمبلغ 314 ألف دولار، من قبل هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، لترويجه لطرح العملة الرقمية البتكوين دون الكشف عن تلقى أموال مقابل ذلك، حيث تتطلب القواعد التنظيمية ضرورة كشف المشاهير عن أى تعاقدات مقابل الترويج لأى نوع من الأصول المالية.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية أن نجم هوليوود وافق على دفع الغرامة بعد اتهامه بالترويج بشكل غير قانوني لفشله فى الكشف عن المدفوعات التى كان يتلقاها لتشجيع الاستثمار فى عرض أولى للعملة “Bitcoiin2Gen” (B2G).

وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصة أنه تم الاتفاق بين شركة بيتكوين جين وخبير فنون الدفاع عن النفس على دفع 250 ألف دولار أمريكى نقدا، و750 ألف دولار على هيئة عملات رقمية، بينما لم يحصل منها سوى 157 ألف دولار فقط.

وأوضح التقرير أن سيفان سيجال روج منشورات على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي شجع فيها الجمهور على عدم "تفويت" عرض العملة الأولي لـ Bitcoiin2Gen، تم إصدار بيان صحفي أيضًا في فبراير 2018 ، حيث أصبح سفير العلامة التجارية لـBitcoiin2Gen، بينما شملت على اقتباس كلمات قائلاً أؤيد العملة المعدنية "بكل إخلاص".

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جاءت تلك العروض الترويجية بعد 6 أشهر من تحذير هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2017 من أن العملات التي تباع في العروض الأولية قد تكون أوراق مالية.