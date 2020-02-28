شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز زوجة بيومى فؤاد فى "تسليم أهالى" مع ابنتها دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، زوجة الفنان الكوميدى بيومى فؤاد، حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، موضحة أن الفيلم سيتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام، وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب لاتجاه صناع العمل، ويواصل حاليا صناع الفيلم تصويره على قدم وساق للانتهاء من جميع أحداثه فى أقرب وقت.

فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الـ 3 سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها من خلال فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.

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يشار إلى ان دلال عبد العزيز تنتظر عرض فيلم "أعز الولد"، للمخرجة سارة نوح، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، ويشاركها في بطولة ميرفت أمين وشيرين وأنعام سالوسة، وأروى جودة وتظهر النجمة منى زكى كضيفة شرف خلال الأحداث.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي تدور الأحداث حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوطات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة.