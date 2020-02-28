شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود بطل أحدهم.. 8 أفلام لا تفوتك مشاهدتها بدور العرض فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر مارس عرض عدد كبير من الأفلام المنتظرة، حيث يشهد مارس عودة المصري مينا مسعود للسينما بعد تقديمه في علاء الدين وذلك من خلال فيلم " Run This Town " وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، مع مينا مسعود وهم نينا دوبروف و بين بلات و لورون كولينز وجاستين كيلي ، وغيرهم.

كما يشهد عرض فيلم الأنيميشن Onward وهو الفيلم الذي يقوم فيه توم هولاند بمحاولة لاستعادة والده المتوفي من خلال عصا سحرية تعتبر ارث عائلي حيث استخدمها توم لاعادة والده للحياة إلا أن التعويذة تعيد نصف جسد الاسفل للحياة فقط ليصبح والده قدمين تسير علي الارض فقط دون رأس أو ذراعين ، ليخوض توم رحلة خطيرة لوضع حل لتلك الأزمة. فيلم Onward بأصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمين في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place، يعود للشاشة أيضا في مارس حيث تحاول إيملي بلانت بصحبة ابنها وابنتها الحفاظ علي حياتهم في الغابة متمسكين بالقاعدة الأولي للنجاة وهي الصمت وعدم احداث ضجة وهي القاعدة التي تسببت في نجاتهم بالجزء الاول للأحداث بعدما ضحي الأب بنفسه لإنقاذ اسرته.

فيلم الرعب في جزءه الاول A Quiet Place دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الجديد من العمل تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.

من الأعمال المنتظرة أيضا هو عرض النسخة الحية من فيلم شركة ديزني، "Mulan" وهو الفيلم الذي يأتي استثمارا لنجاح النسخة الأنيميشن التى حققت رواجا كبيرا والتي طرحت عام 1998 وحققت 304 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد عرضها في أكثر من 2800 شاشة عرض سينمائي.

الفيلم هو "live-action" وتدور أحداثه حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم.

Advertisements

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

من الأفلام الرعب المنتظرة في 2020 هو فيلم الرعب الجديد The Invisible Man، بطولة إليزابيث موس، وهو من إخراج وتأليف لي وينيل، كما أن العمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يعرض أيضا فيلم الدراما والفانتازيا Wendy، من بطولة شاي ووكر، تومي لين ميلازو، ستيفاني لين ويلسون، ويدور الفيلم حول إعادة تخيل القصة الكلاسيكية لبيتر بان بشكل ملحمي لـ ملحمة راجتاج، حيث فقدت ويندي في جزيرة غامضة التي أصبحت الشيخوخة والوقت غير ملتصقين ببعضهما البعض، وبالتالي يجب أن تكافح من أجل إنقاذ أسرتها، وحريتها، وروح الشباب السعيدة من الخطر القاتل للنمو.

أما ديف باتيستا فيقدم فيلم " My Spy"، مع كريستين شال، كين جيونج، كلوي كولمان، سيما فيشر، باريسا فيتز هينلي، نيكولا كورييا دامود، لورا سيليفيتز، ميراندا ميلار، ومن إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف الأخوين إريك هوبر، وجون هوبر.

ويدور الفيلم حول عميل في الـ CIA يجد نفسه تحت رحمة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن تم إرساله سريًا للوصول إلى بعض المعلومات حول أسرتها.

فيما يظهر فان دينزل فيلم الأكشن والخيال العلمي Bloodshot، حيث يعود ديزل مرارا وتكرار بعد موته في العديد من المشاهد، ويجسد ديزل شخصية جندي تم إحياؤه مرة أخرى من الموت ليتمتع بقوي خارقة ويمتلك ديزل في شخصيته التي يجسدها في فيلمه الجديد قدرات تكنولوجيا النانوية في عروقه لمنحه قوة خارقة وقدرة على الشفاء فوراً.

فيلم ديزل الجديد يستند على شخصيات من فيلم Valiant Comic Universe، الذي يخرجه ديف ويلسون ومن تأليف هيسر وجيف وادلو، ومن المقرر أن يعرض في فبراير المقبل.