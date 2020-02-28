شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الـ BAFTA والأوسكار.. 85 مليون دولار أمريكى لـ Jojo Rabbit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Jojo Rabbit ، إلى 85 مليون و 991 ألف دولار، في شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 8 نوفمبر من العام الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد فاز الفيلم بـ جائزتى الـ BAFTA، والأوسكار، لـ أفضل سيناريو مقتبس، وكانت قد وصلت ميزانية إنتاج العمل إلى 14 مليون دولار أمريكى.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 32 مليون و 744 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 53 مليون و 247 الف دولار أمريكى حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وكان قد حقق فيلم Jojo Rabbit حوالى 349 ألف دولار فى الافتتاحية.

الفيلم من إخراج وتألف تايكا وايتي، عن رواية كريستين ليون، ومن بطولة سكارليت جوهانسون، رومان جريفين ديفيس، توماسين ماكنزي، تايكا وايتي، سام روكويل، ريبل ويلسون، ألفي ألين، ستيفن ميرشانت، ارشي ييتس.

ودار فيلم Jojo Rabbitخلال الحرب العالمية الثانية، حول صبي ألماني وحيد يدعى جوجو، الذي تنقلب نظرته إلى العالم رأسًا على عقب عندما يكتشف أن والدته، تختئ فتاة يهودية ، وبمساعدة صديقه الخيالي أدولف هتلر، يجب على جوجو مواجهة الموقف.

Advertisements

وكان قد فاز فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit، بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بـ مهرجان Torinoفي إيطاليا، الذى أقيم أكتوبر الماضى.

يذكر أن شركة Foxعرض لها فيلم الخيال العلمى والفضاء Ad Astra، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 127 مليون دولار، وطرح في 18 سبتمبر الماضى.

فيلم "Ad Astra"من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم، ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.