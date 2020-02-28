إشاعة شيرين ومرض سبب زيادة وزنها وعملية تجميل.. 10 معلومات عن عائشة الكيلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة عائشة الكيلاني بعيد ميلادها، وُلدت الكيلاني في مثل هذا اليوم في 28 فبراير 1954، وهي واحدة من كوميديانات جيل الثمانينات والتسعينات، وهي صاحبة طلة مميزة والتي رغم قصر مدة ظهورها على الشاشة إلا أنها تستطيع أن تلفت انبتاهك وتتذكر جملها الحوارية.

فلا ينسي أحد مشاهدها القليلة في فيلم "الشيطانة التي أحبتني، وأم محروس في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992، ولا حملتها الهامة مع الفنان غريب محمود في بداية الألفية لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وغيرها.

مشهد من فيلم الإرهاب والكباب

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة الكبيرة:

- اشتهرت عائشة الكيلاني في السينما بأدوار المرأة غير الجميلة، خفيفة الظل، وعملت بين التلفزيون والمسرح والسينما.

- حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1976، وعلى بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

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- عملت في مسرحيات عديدة منها : البرنسيسة، وهالو ديسكو، وتفاحة يوسف، ولولي.

- شاركت في عددد المسلسلات عصفور النار، والبحث عن عروسة، والفرسان، وساكن قصادي (ج1)، ودورها الهام في مسلسلات هارون الرشيد، وعمر بن عبدالعزيز.

- خلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت عائشة الكيلاني إنها تناولت دوءا به مادة الكورتيزون، فزاد وزنها كثيرا وتغيرت ملامحها، وهذا سبب غيابها عن الشاشة.

- خضعت لعدد من عمليات التجميل، منها عملية تجميلة لشد الوجة وعملية تجميل لانقاص الوزن، وقالت ساخرة من نفسها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي إنها قامت بعمل عملية تجميل في أسنانها للتخلص من أي شيء خارج الأسنان، وأضافت أنها لم تخضع لعملية تجميل في فمها لانها تعتبر أن "فمها" أجمل ما فيها.

- قدمت الممثلة عائشة الكيلاني العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي تجاوزت 100 عمل.

- في بداية ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، طالتها شائعة إنها ابنة الفنانة عائشة الكيلاني، الأمر الذي نفته شيرين وقالت إنها تتشرف بالفنانة الكبيرة، وقالت عائشة الكيلاني إنها تحب الفنانة.

عائشة الكيلاني مع لميس الحديدي