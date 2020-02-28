حكايات برلين السينمائي 2020| هيلين ميرين تعلق على ما فعلاه هاري وميجان.. والمهرجان يعرض فيلمًا بدون عنوان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد مهرجان برلين السينمائي أمس، العديد من الأحداث أبرزها، تكريم النجمة الإنجليزية هيلين ميرين التي منحها المهرجان جائزة

الدب الذهبي التكريمية، كما اضطر المهرجان لعرض أحد الأفلام المشاركة في قسم "العروض الخاصة" بدون عنوان بسبب نواع حول

الاسم، بينما يعرض المهرجان اليوم الفيلم الكمبودي المنتظر "مشع" للمخرج البارز ريثي بان.

وإليكم أبرز حكايات اليوم الثامن..

هيلين ميرين تعلق على تخلي هاري وميجان عن واجباتهما الملكية

علقت النجمة الإنجليزية الشهيرة هيلين ميرين، الحائزة على الأوسكار، والحاصلة على جائزة الدب الذهب يالتكريمة من مهرجان

برلين خلال دورته القائمة، على قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، الذي اتخذاه مؤخرًا، بتخليهما عن واجباتهما الملكية،

والخروج من العائلة الملكية، وقالت ميرين في لقاء مع مجلة "فاريتي" العالمية: "ميجان كان إضافة رائعة للعائلة الملكية، وقرار

تخليهما عن واجباتهما أحييهم عليه، لأن الواقع يقول بأن الأمر مُعقد".

وأضافت ميرين، التي برعت في أدائها دور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في فيلم "الملكة": " ميجان ساحرة، وفعلت كل شيء بشكل

صحيح، وكانت كريمة وعاقلة في كل تصرفاتها منذ أن تزوجت من الأمير هاري".

وأكدت ميرين أنها تفضل لقب ممثلة عن أي ألقاب أخرى، مشيرة إنها كانت تتمنى أن تكون الاَن في عُمر الـ23 عامًا، لأن العالم لم

يكن منفتحًا بهذه الدورة الرائعة عندما كانت في عُمر الـ23.

وقالت "ميرين": " الفن بالنسبة لي أكثر من مجرد شكل من أشكال الترفيه، ولكنه أيضا شكل فني جدي، يمكننا من خلاله استكشاف

كيفية تفكيرنا وتصرفاتنا كبشر".

مؤكدة إن معظم أفلام هوليوود التي شاهدتها في فترة شبابها لم تثر إعجابها، ولكن عندما اكتشفت أفلامًا أوروبية غيرت وجهة نظرها.

وعن رأيها في اتجاه بعض الممثلين للإنتاج والإخراج قالت ميرين: "لم أتمنى أن أكون مثلهم، أعتقد أنني كسولة للغاية، ولكني أخرجت

فيلمًا قصيرًا حوالي نصف ساعة لشبكة تليفزيون (شو تايم)، وقد أحببت التجربة، ثم طلبت الشبكة مني تنفيذ فيلم طويل، ولكن كما

قولت أنا كسولة للغاية، وأفضل أن أجلس في المنزل وأشاهد التليفزيون".

يذكر أن ميرين تسلمت مساء أمس جائزة الدب الذهبي التكريمية من مهرجان برلين، في حفل كبير، أقيم داخل قصر البريناله.

بسبب مشكلات على الاسم.. مهرجان برلين يعرض فيلمًا بدون عنوان

عرض مهرجان برلين مساء أمس الفيلم الألماني "كيرف بول"، للمخرج جوهانس نابر، وقام المهرجان بحذف اسم الفيلم أثناء العرض،

كما حذف جميع المعلومات الخاصة بالفيلم من موقع المهرجان، بسبب وقوع صناع الفيلم في خلاف مع شركة أخرى حول الاسم.

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وأصدر مهرجان برلين، بيانًا صحفيًا قبل عرض الفيلم بدقائق، أشار فيه إن فيلم المخرج الألماني جوهانس نابر، والذي يعرض لأول

مرة في قسم "جالا"، يواجه نزاعًا مؤقتًا على الاسم، لذا سيتم عرضه بدون عنوان.

يروي فيلم "كيرف بول" القصة الحقيقية لخبير الأسلحة البيولوجية الألماني أرندت وولف، الذي لعبه سيباستيان بلومبرج، الذي دافع

عن حرب العراق عام 2003 من خلال خطأ داخلي.

ويشارك في بطولة الفيلم، مايكل ويتينبورن، وسيباستيان بلومبرج، دار سالم.

عرض الفيلم الوثائقي المنتظر "مُشع" للمخرج الكمبودي ريثي بان

يعرض في الثالثة والنصف مساء اليوم الجمعة، الفيلم الوثائقي "مُشع"، للمخرج الكمبودي الشهير ريثي بان، الحائز على العديد من

الجوائز الدولية.

ويعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة لدى الصحفيين والنقاد المشاركين خلال هذه الدورة، باعتباره الفيلم الوثائقي الوحيد، بالإضافة إن معظم أفلام ريثي بان تحظى بتقيمات عالية من النقاد، ومعظمها ترشح للأوسكار، وهو أول مخرج كمبودي يترشح للأوسكار.

وفي فيلمه الجديد "مُشع" يتحدث "ريثي" عن الأشخاص الذين نجوا من إشعاع الحرب في كمبوديا، ويعرف عن ريثي إنه يكرس أعماله حول مجاز الإبادة الكمبودية.

أبطال فيلم "لا يوجد شر" للمخرج الإيراني محمد رسولوف يصلون برلين لحضور عرضه الأول

وصل أمس الجمعة، صناع الفيلم الإيراني "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف، والذي سيعرض مساء اليوم الجمعة، في قصر

البيرناله.

ويغيب عن العرض العالمي الأول للفيلم، مخرجه محمد رسولوف، الذي تم منعه من قبل السلطات الإيرانية.

وقال رسولوف في تصريحات خاصة لمجلة "هوليوود ريبورتر"، "لقد رفضت السلطات منحى جواز السفر الخاص بي، لذا فمن

المستحيل مغادرة البلاد".

وكانت السلطات الإيرانية قد استولت على جواز سفره عام 2017، عقب عودته من مهرجان كان، حيث فاز فيلمه "رجل نزيه" بجائزة

مسابقة "نظرة ما".

وقد حُكم على رسولوف بالسجن عام بعد إدانته بنشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وهي التهمة التي توجه غالبًا ضد المثقفين

ومنتقدي المؤسسة الإيرانية، كما تم منعه من إخراج أي أفلام وتحديد إقامته داخل إيران، مما أرغم على تصوير أحدث أفلامه سرًا.

ويحضر العرض من صناع الفيلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية، كل من الممثلة باران رسولوف، والممثلة جايلا شاهي، ومحمد

حسين.