تراند اليوم : شاهد| أول ظهور لفنان كويتي للرد على "إصابته" بـ "كورونا"

نفى الفنان الكويتي عبدالله بو شهري ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، بعد وضعه في الحجر الصحي على إثر عودته من إيران.

وفور عودته من رحلة إلى إيران، نقل بوشهري إلى أحد الفنادق حيث وضع في الحجر الصحي، كإجراء احترازي تتخذه الكويت للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

ونشر بوشهري فيديو على تطبيق "سناب تشات" وسلسلة تغريدات على تويتر يوضح فيها حالته وأنه في الفندق الآن، وأضاف: ""ياليت تدعون للمصابين بالڤيروس الله يشافيهم و يعافينا جميعًا..".

وأعرب عن انزعاجه بسبب انتشار الكثير من الشائعات التي تشير إلى إصابته بالفيروس، خاصة وأنها تطلق من خلال حسابات حقيقية لا وهمية، ما أثار استغرابه.

لكنه طلب من متابعيه عدم تصديق كل ما يقال، داعيًا إلى استقاء أخذ المعلومات من المصادر الموثوق بها، مثل وزارات الإعلام والصحة والداخلية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع، وبعض الحسابات التي تتمتع بالمصداقية على مواقع التواصل.