تراند اليوم : فيديو| مذيعة شهيرة ترتدي النقاب خوفًا من "كورونا"

ظهرت المذيعة الكويتية سميرة عبدالله في صورة، وهي ترتدي النقاب على الطريقة الأفغانية، خوفًا من إصابتها بعدوى فيروس كورونا.

وقالت "سميرة" في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تلقت النقاب هدية من صديقة أفغانية خلال إقامتها في النمسا قبل سنوات.

وأشارت مازحة إلى أنها كانت تحتفظ به لترتديه في حال هاجم تنظيم داعش الكويت.

وذكرت أنها احتاجت إليه مجددًا لأجل حماية نفسها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصًا جميعهم قدموا من إيران.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي، لافتة إلى أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة".

Advertisements

وذكرت أنها تنسق مع الطيران المدني ووزارة الداخلية لمنع دخول القادمين من الدول الموبوءة إلى البلاد، عقب ظهور الإصابات بين القادمين من إيران.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجمیع ومنع انتشار الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم بما فيها الصين، حتى يوم أمس الأربعاء 2804 حالة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن السلطات الصينية كشفت عنه رسميًا منتصف يناير الماضي.