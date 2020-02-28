ليدي غاغا تعود الى بداياتها في Stupid Love - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العالمية ​ليدي غاغا​ اغنيتها الجديدة Stupid Love على قناتها الخاصة على يوتيوب. وقد صورتها على طريقة الفيديو كليب وظهرت مثل ما عودت جمهورها بملابس واطلالات غريبة. الاغنية تعيد محبيها الى بداياتها باسلوبها ونوعها والموسيقى المستخدمة فيها وقد حققت حوالي نصف مليون مشاهدة في اقل من 3 ساعات.

يذكر ان ليدي غاغا قد حققت نجاحاً واسعاً بفيلم A star is born الى جانب الممثل برادلي كوبر واغنية Shallow الشهيرة التي جمعتهما وحصلا من خلالها على جائزة الاوسكار السنة الماضية

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