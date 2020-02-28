نظلي الرواس تشيد بـ جيني إسبر والأخيرة تردّ

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة لها مع زميلتها الممثلة السورية ​نظلي الرواس​، وكتب عليها تصريح للأخيرة خلال مقابلة إذاعية لها، أشادت فيها بإسبر قائلةً:"جيني شخص إجتهد على نفسه وأدائه، رغم أنها ليست أكاديمية إلا أنها بذلت جهد ولا يمكننا نكران السنوات الطويلة التي تعبت بها لكل تتطور، ولذلك لا أرى مانع بدخولها عالم التدريب، الساحة الفنية كبيرة والبقاء فيها للأقوى فقط، جيني شخص ملتزم مهنياً، وهي من النوع الذي يصل لموقع التصوير في الوقت المحدد ويقبل الملاحظات والآراء بكل صدر رحب".

وعلّقت إسبر على كلام الرواس هذا قائلةً:"لما الفنان بكون قمة بالموهبة والتواضع والاخلاق بعبر عن محبته لاصدقائه، شكراً نظللي لأنك انسانة قبل ماتكوني فنانة موهوبة وصديقة واخت غاليه".

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