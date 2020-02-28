ميرنا وليد - بيروت - اصدر حاكم مكة في المملكة العربية السعودية قرار بإلقاء القبض على مغنية الراب أصايل او Asayel التي أطلقت فيديو كليب "​فتاة مكة​" على موقع اليوتيوب. اما المشكلة في هذا الفيديو ظهور الفنانة وهي ترتدي الحجاب و تغني في مقهى وحولها راقصين وأطفال ما سبب موجة غضب كبيرة.

ووفق الحساب الرسمي لمنطقة مكة المكرمة أصدر حاكم مكة، الأمير خالد بن فيصل قراراً بالقبض على المسؤولين عن إنتاج الأغنية، التي قيل عنها إنها "تسيء إلى عادات وتقاليد أهل مكة وتتناقض مع هوية وتقاليد سكانها الكرام "، كما أمر الأمير بالتحقيق مع الفريق بشكل بكامل ومعاقبتهم من قبل "السلطات المختصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بإلقاء القبض على أصايل صاحبة فيديو "فتاة مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.